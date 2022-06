RadioKing : un offre pour créer pour sa radio

Une possibilité aussi pour profiter également d’un serveur radio à 159.60 € au lieu de 228 € par an. Pour en bénéficier, il suffit de créer un compte RadioKing et d'entrerle code "FETEMUSIQUE" au moment de la commande pour bénéficier de la remise sur votre première échéance.

RadioKing est la première plateforme française pour créer et diffuser sa radio sur Internet. Cette solution propose aussi des services clé en main pour accompagner les radios dans leur développement digital (Site web, Application Mobile, Enceinte Connectée, TV et Auto). Elle compte aujourd’hui plus de 3 800 radios dans 150 pays.