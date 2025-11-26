La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 26 Novembre 2025 - 08:15

FIP enrichit son bouquet numérique avec FIP Cultes


FIP mettra en ligne FIP Cultes le 15 décembre 2025, une nouvelle webradio consacrée aux titres devenus intemporels. Cette douzième antenne s’inscrit dans un bouquet dont 4 webradios figurent dans le Top 10 France et 9 dans le Top 50, pour un total de 5 millions d’écoutes actives mensuelles. L’offre audio digital de FIP s’élargit ainsi autour d’une programmation dédiée aux morceaux cultes.


FIP enrichit son bouquet numérique avec FIP Cultes

FIP annonce l’arrivée de FIP Cultes, une webradio disponible en ligne à partir du 15 décembre 2025. Cette antenne s’inscrit dans la continuité éditoriale de la station, qui met en avant depuis sa création des morceaux capables de traverser les époques. FIP Cultes se concentre sur les titres devenus des repères musicaux au fil des générations, en maintenant le principe fondateur de FIP : une circulation libre entre les styles, les répertoires et les périodes.
Pour la première fois, FIP propose une webradio construite non autour d’un univers musical spécifique mais autour de la notion d’intemporalité. La station présente cette nouvelle antenne comme une bande-son intergénérationnelle capable d’activer des souvenirs tout en créant de nouvelles attaches musicales. 

La programmation, toujours sans publicité, couvre un spectre large allant de Blur à Bowie, de Yael Naïm à Sade, d’Amy Winehouse à Aretha Franklin ou encore de Dj Mehdi à Missy Elliot, tout en intégrant des titres comme "Purple Rain", "Rock The Casbah" ou le thème du "Mépris".

Un habillage sonore inédit pour accompagner l’écoute

FIP précise que FIP Cultes bénéficiera d’un habillage sonore original composé de références culturelles largement identifiées par le public. Les clins d’œil incluent des univers issus de "Harry Potter", "La Famille Adams", "Les Bronzés" ou "South Park", revisités pour créer une continuité sonore adaptée à cette antenne numérique. L’objectif est de proposer une expérience d’écoute reconnaissable et cohérente avec la ligne éditoriale.
FIP Cultes devient la douzième radio du bouquet numérique de Fip. La station indique que son offre connaît aujourd’hui un succès marqué dans l’audio digital. Quatre de ses webradios figurent dans le Top 10 France et neuf dans le Top 50. L’ensemble du bouquet représente 5 millions d’écoutes actives mensuelles. Cette nouvelle antenne s’intègre donc à un dispositif déjà fortement identifié et suivi au sein de l’écosystème audio numérique.
Le lancement du 15 décembre s’inscrit ainsi dans une stratégie dont l’objectif est de renforcer la diversité de l’offre FIP dans l’environnement numérique.


Frédéric Brulhatour
