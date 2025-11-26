FIP enrichit son bouquet numérique avec FIP Cultes

FIP précise que FIP Cultes bénéficiera d’un habillage sonore original composé de références culturelles largement identifiées par le public. Les clins d’œil incluent des univers issus de "Harry Potter", "La Famille Adams", "Les Bronzés" ou "South Park", revisités pour créer une continuité sonore adaptée à cette antenne numérique. L’objectif est de proposer une expérience d’écoute reconnaissable et cohérente avec la ligne éditoriale.

FIP Cultes devient la douzième radio du bouquet numérique de Fip. La station indique que son offre connaît aujourd’hui un succès marqué dans l’audio digital. Quatre de ses webradios figurent dans le Top 10 France et neuf dans le Top 50. L’ensemble du bouquet représente 5 millions d’écoutes actives mensuelles. Cette nouvelle antenne s’intègre donc à un dispositif déjà fortement identifié et suivi au sein de l’écosystème audio numérique.

Le lancement du 15 décembre s’inscrit ainsi dans une stratégie dont l’objectif est de renforcer la diversité de l’offre FIP dans l’environnement numérique.

