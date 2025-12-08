La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 8 Décembre 2025 - 07:40

Radio Neptune lance deux webradios de Noël


Radio Neptune enrichit son offre audio digitale avec le lancement de deux webradios thématiques dédiées à Noël. Accessibles en ligne dès maintenant, ces nouveaux flux permettent à la station finistérienne de prolonger son identité musicale, entre classique et jazz, au-delà de la FM et du DAB+, sans publicité et en écoute libre.



Radio Neptune annonce la mise en ligne de deux webradios exclusives pour accompagner les auditeurs pendant la période des fêtes. Ces flux temporaires, diffusés sans publicité et accessibles gratuitement sur le site radioneptune.fr, viennent compléter la présence hertzienne de la station implantée à Brest (95.0) et Quimper (93.8), ainsi qu’en DAB+ à Brest. Cette initiative vise à renforcer l’empreinte numérique de la radio tout en respectant sa ligne éditoriale musicale et associative.
La première déclinaison, "Jazz de Noël", propose une ambiance "cozy" composée de standards américains et internationaux interprétés par Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald ou Diana Krall. La seconde, "Classique de Noël", se tourne vers un répertoire plus sacré et traditionnel, avec des extraits d’oratorios de Bach, des chants chorals et des ballets de Tchaïkovski. 


À travers ce lancement, Radio Neptune développe un usage complémentaire de l’audio digital, en s’appuyant sur des contenus originaux disponibles à la demande, hors linéaire. L'objectif est également de répondre à des contextes d’écoute spécifiques, notamment ceux associés aux fêtes de fin d’année.

Tags : Finistère, Noël, Radio Neptune, webradio



Frédéric Brulhatour
Frédéric Brulhatour


