Radio Neptune lance deux webradios de Noël

Radio Neptune annonce la mise en ligne de deux webradios exclusives pour accompagner les auditeurs pendant la période des fêtes. Ces flux temporaires, diffusés sans publicité et accessibles gratuitement sur le site radioneptune.fr, viennent compléter la présence hertzienne de la station implantée à Brest (95.0) et Quimper (93.8), ainsi qu’en DAB+ à Brest. Cette initiative vise à renforcer l’empreinte numérique de la radio tout en respectant sa ligne éditoriale musicale et associative.

La première déclinaison, "Jazz de Noël", propose une ambiance "cozy" composée de standards américains et internationaux interprétés par Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald ou Diana Krall. La seconde, "Classique de Noël", se tourne vers un répertoire plus sacré et traditionnel, avec des extraits d’oratorios de Bach, des chants chorals et des ballets de Tchaïkovski.

