Le podcast séduit de plus en plus de Français

Cette nouvelle offre, qui semble s'installer durablement dans les comportements d'écoute, connait d'ailleurs un réel engouement : "au mois de juin 2020, plus de 99 millions de podcasts ont été téléchargés ou écoutés en streaming sur la base des éditeurs clients de la mesure eStat Podcast de Médiamétrie. C’est 29% de plus qu’en juin 2019. "L'auditeur plébiscite l’actualité et le divertissement" fait remarquer Médiamétrie.L'institut ajoute que "les Français écoutent également de plus en plus de podcasts natifs, un format plus récent déjà connu par la moitié des internautes, principalement grâce aux médias ou à leur entourage. Chaque mois, près d’un internaute sur 10 en écoute".L'article complet est consultable ICI