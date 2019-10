Le groupe Bontaz arrête la chaîne MB Live TV

Depuis la rentrée Radio Mont-Blanc enrichit sa ligne éditoriale à travers de nouveaux rendez-vous de service, en tenant ainsi compte des tendances comportementales et nouveaux usages. La régie publicitaire "Espace Communication & Conseil" des 3 radios du groupe fait en parallèle évoluer son métier, par l’expérience acquise et désormais reconnue des clients, avec des solutions de contenu et des plans de communication transverses, adaptés aux attentes des annonceurs, en quête d’innovation.Une valeur ajoutée mesurable, dans un contexte où la confiance est désormais le nouvel enjeu dans les relations entre les marques et le public.

"Le groupe Bontaz accompagnera bien entendu les 3 radios dans leur développement, comme il soutient les initiatives innovantes sur son territoire et développe ses engagements dans l’environnement" indique un communiqué.