Tout au long de cette semaine, l'équipe de la matinale de NRJ produira 5 émissions ouvertes à tous et aux 20 gagnants ayant remporté leur semaine de vacances grâce à NRJ. De nombreuses surprises attendent les auditeurs de la radio. L'équipe aura d'ailleurs le plaisir de recevoir Ève Gilles, Miss France 2024 et le chanteur Jeck.

Cette délocalisation a débuté ce lundi et poursuit jusqu'à vendredi...