Globule Radio produit un podcast géolocalisé

La jeune start-up parisienne Karacal a, en effet, développé une appli qui permet, lorsque vous êtes en déplacement, de découvrir tous les épisodes de podcast qui sont en rapport avec les territoires que vous parcourez. Il vous suffit de cliquer sur les icônes qui apparaissent au fil de votre progression et vous pouvez accéder directement au son de l’épisode en rapport avec le lieu.

La société d'autoroutes ATMB, qui publie le blog Vivre en Haute-Savoie, et Globule Radio, la radio de proximité de la Vallée de Chamonix, se sont associés pour produire un podcast 100% haut-savoyard, "À Vol d'oiseau". Chaque épisode de cette série s'intéresse à un site patrimonial, historique, touristique ou naturel du département. La quatrième saison a commencé et plus de 65 épisodes sont déjà disponibles.