Le WorldDAB prépare le WorldDAB Automative 2018

En plus du président du WorldDAB, les participants pourront rencontrer Claudio Nervi, FCA (Fiat - Italie), Mike Hawes de la SMMT (Society of motors manufacturers – G-B), Michael Hill (Radio Player, G-B), Robert Lanctot (Strategy Analytics, USA) ou encore Nick Piggott (RadioDNS). Profitant du salon de Genève, le WorldDAB a annoncé des recommandations pour faciliter l’expérience utilisateur de la radio dans les véhicules. Les objectifs visent à répondre aux demandes des passagers : trouver facilement la radio DAB dans le système multimédia de voiture, trouver facilement les stations DAB+, mettre à jour la liste des stations à mettre à jour, être en mesure de prérégler facilement une station, continuer à écouter une station si elle est disponible, avoir plus d’informations sur l'écoute en cours ainsi qu'une mise en route facilitée.



En Allemagne, où se tiendra ce prochain WorldDAB Automative, 39.1% des véhicules neufs sont équipés en standard du DAB+ versus 21% en 2016. Le TPEG est perçu comme attrayant. 98% des autoroutes sont couvertes et 150 stations sont désormais disponibles. En parallèle, et toujours en Allemagne, le KEF a approuvé un budget de 163 M€ pour le développement du DAB+ d’ici à 2020 pour la radio publique (période 2017-2020).