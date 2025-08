ENERGY Allemagne confirme sa solidité avec 2.3 millions d’auditeurs

Le groupe ENERGY Deutschland, présent à Berlin, Hambourg, Munich, Nuremberg, Stuttgart, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et via DAB+ à l’échelle nationale, enregistre une audience quotidienne de 2.317 millions de personnes, selon les données ma 2025 Audio II. Sur une base horaire, l’audience moyenne atteint 280 000 auditeurs entre 06h et 18h, toujours en semaine. Ces chiffres marquent une hausse continue depuis trois ans pour le réseau, qui s’appuie sur une stratégie mixant forte présence régionale et diffusion nationale unifiée.

“Les résultats actuels soulignent une fois de plus la position forte d'ENERGY dans un marché en constante évolution. En tant que marque de divertissement ancrée localement et présente à l'échelle nationale, nous sommes un élément central du mix média des annonceurs" a expliqué Olaf Hopp, directeur général d’ENERGY Allemagne.