Le Prix France Bleu Grands Détectives, c'est parti

Le Prix France Bleu Grands Détectives est le second prix littéraire lancé par France Bleu, après le Prix Page des libraires il y a 6 ans. Ces deux Prix ont pour objectif de valoriser la lecture plaisir (lire ICI ). Ce prix est lancé à l’initiative de Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, convaincu que "la littérature policière est un genre qui plaît à nos auditeurs et les rassemble à tous les âges. Ces romans ont pour toile de fond une période historique parfaitement documentée et une intrigue souvent située dans une région où vivent aussi leurs auteurs. Ils sont totalement en phase avec nos radios, mobilisées au quotidien dans la valorisation des patrimoines régionaux. Et avec ce prix, nous illustrons naturellement deux des missions fondatrices de la radio de service public : éduquer et divertir".