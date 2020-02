Nouvelle édition du Prix du Livre France Bleu

Comme chaque année, depuis 6 ans, le Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires récompense un roman français qui devrait, peut-être, accompagner les auditeurs cet été, pendant leurs vacances. Avant tout, l'équipe de France Bleu recherche un auditeur ou une auditrice qui intégrera ce jury 2020. Une fois leur candidature retenue, cet auditeur recevra les 5 romans français parus entre janvier et avril, sélectionnés par les libraires du réseau PAGE. Cinq ouvrages à lire entre fin mars et début mai. Le lundi 4 mai, cet auditeur prendra la direction de Paris pour débattre avec le jury présidé par Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, et composé notamment de Vanessa Bamberger, lauréate du Prix 2019, d'une libraire du réseau PAGE, d'un lecteur de la revue PAGE pour désigner le lauréat de l'édition 2020.