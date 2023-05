Le PodcasTour, c'est aujourd'hui à Nantes

Venez partager et échanger vos conseils, poser vos questions et vous rencontrer entre acteurs de l’audio en région, ce mercredi 5 avril. Une collation chaude ou froide est inclue afin de passer un bon moment autour d’un verre. Et, vous repartirez avec un exemplaire de Podcast MagazineInfos et inscriptions obligatoires (15 euros par podcasteur) : ICI