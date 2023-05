RadioTour à Nantes : le paysage radio dans le Grand Ouest

Dans le ressort de l'Arcom de Rennes, la délégation territoriale gère 464 fréquences réparties entre 97 opérateurs (54% issus de la catégorie A). La catégorie D dispose de 170 fréquences. On note la présence de 22 stations de catégorie A dans le Finistère contre seulement 8 en Vendée.

Dans le ressort de l'Arcom de Poitiers, 72 opérateurs se partagent 321 fréquences (64 pour la catégorie A, 65 pour la catégorie B, 19 pour la catégorie C, 118 pour la catégorie D et 55 pour la E).

On notera aussi que l'actualité juridique est relativement riche avec notamment, au sein de l'Arcom de Rennes, des démarrages de 6 multiplex DAB, possiblement, dès ce mois de juin.