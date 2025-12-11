Radio BOA cherche des soutiens pour consolider sa diffusion en Bretagne

Depuis son lancement en 2023, Radio BOA œuvre chaque jour pour donner voix à une Bretagne plurielle en diffusant en breton, gallo et français. Elle fédère 15 radios locales et associatives, anime des programmes mêlant actualités régionales, enjeux sociaux et environnementaux, musique locale, nationale et internationale, et valorise les langues régionales. Son ambition est claire : offrir aux auditeurs un panorama authentique de la Bretagne, par des contenus qu’ils n’entendraient nulle part ailleurs.

Mais pour assurer une diffusion DAB+ couvrant l’ensemble de la région, ses équipes salariées et bénévoles font face à une contrainte budgétaire lourde, aggravée par la baisse annoncée du socle de financement commun aux radios associatives du ministère de la Culture (FSER).