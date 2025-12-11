La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 11 Décembre 2025 - 16:20

Radio BOA cherche des soutiens pour consolider sa diffusion en Bretagne


Créée en 2023, la radio associative bretonne trilingue Radio BOA représente aujourd’hui 15 radios locales. Face à la baisse annoncée du financement public (FSER) et au coût croissant de sa diffusion DAB+ dans toute la Bretagne, elle lance un appel aux dons ponctuels ou réguliers pour consolider son projet unique d’audio citoyen.



Depuis son lancement en 2023, Radio BOA œuvre chaque jour pour donner voix à une Bretagne plurielle en diffusant en breton, gallo et français. Elle fédère 15 radios locales et associatives, anime des programmes mêlant actualités régionales, enjeux sociaux et environnementaux, musique locale, nationale et internationale, et valorise les langues régionales. Son ambition est claire : offrir aux auditeurs un panorama authentique de la Bretagne, par des contenus qu’ils n’entendraient nulle part ailleurs.
Mais pour assurer une diffusion DAB+ couvrant l’ensemble de la région, ses équipes salariées et bénévoles font face à une contrainte budgétaire lourde, aggravée par la baisse annoncée du socle de financement commun aux radios associatives du ministère de la Culture (FSER).

Un appel citoyen pour soutenir l’indépendance

Comme le rappelle Radio BOA, "notre diffusion hertzienne en DAB+ pèse beaucoup sur notre budget de fonctionnement et nos marges de manœuvre". Afin de garantir la pérennité de cet espace radiophonique libre et pluriel, chaque contribution (ponctuelle ou régulière) compte. Elle permet non seulement de maintenir la diffusion, mais aussi de préserver un espace dédié aux langues régionales, à l’information locale, à la diversité culturelle et à l’engagement citoyen.
Une occasion concrète pour les auditeurs et les acteurs culturels de participer activement au développement de l’audio digital associatif en Bretagne.

Pour faire un don, c'est ICI

Frédéric Brulhatour
