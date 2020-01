Le MAG 118 - La radio et l'audio digital tiennent salon

"Solid Radio. Liquid Audio". Voilà la thématique 2020 du Salon de la Radio et de l’Audio Digital qui rebondit sur de profonds bouleversements technologiques et sociétaux. En 2020, la radio restera un média solide mais l'audio digital se répandra encore davantage rapidement à tous les interstices de la planète Radio. Et en 2020, aussi, comme le veut la tradition, un pays sera mis à l’honneur : l’Allemagne et à ses côtés l’Autriche. Chaque soir à partir de 19h, la "Biergarten", un bar à bière haut en couleur sera ouvert aux visiteurs. Mais l’anecdote s’arrête ici car, durant les trois journées, les professionnels allemands et autrichiens partageront leur vision de la radio européenne, plus largement, leur savoir-faire. On soulignera la présence du constructeur automobile allemand Audi et de son e-tron avec un système d'infodivertissement à la pointe de la technologie et de plus de 15 exposants allemands ou autrichiens, sur un espace de près de 100 m² qui confirme la bonne santé du marché radio et audio digital outre-Rhin.