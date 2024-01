Densité, proximité et convivialité au Paris Radio Show

10h15 – 11h45 Meetup DAB+ : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le DAB+

Le WorldDAB a pour objectif de faciliter l’adoption et la mise en œuvre de la radiodiffusion en DAB+. Venez écouter une brève présentation sur le déploiement du DAB+ dans le monde, sur les raisons qui motivent l’adoption du DAB+ dans le monde, quelques exemples de campagnes marketing et sur les évolutions de la norme. Que vous ayez débuté le déploiement ou non, le WorldDAB pourra alors échanger sur l’accompagnement qu’il peut faire pour vous. Un Meetup sur inscription avec la participation de Jean-Marc Dubreuil responsable du WorldDAB et Bernie O’Neill directrice du WorldDAB.



10h30 - 11h00 Gen Z : Quelle expérience audio offrir aux digital natifs ?

Après la Génération Y et avant la Génération Alpha, la Génération Z se compose de jeunes nés entre 1997 et 2010. C’est une génération ultra-connectée, fortement présente sur les réseaux sociaux et adepte du streaming sous toutes ses formes. Une génération qui s’inquiète aussi pour son avenir. Comment la convaincre et quels contenus subtils lui proposer pour aller chercher cette audience curieuse mais très exigeante.



10h30 - 11h00 L'art de raconter des histoires

Entrons dans les coulisses des grands conteurs de la radio. De l’écriture à la mise en onde, c’est tout un processus, avec parfois quelques secrets de fabrication, pour intéresser et tenir en haleine l’auditeur. Une voix, un ton, un débit, un style et tout un savoir-faire technique en amont donnent souvent naissance à des histoires très appréciées. À la radio, les exemples sont nombreux. Suffisamment pour s’en inspirer avec celles et ceux qui sont passés maîtres dans l’art de raconter des histoires.



11h00 – 11h45 Quel rôle jouent les radios dans l'éducation à l'information ?

Ces dernières années, l’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI) a été fortement encouragée par l’Arcom. Les deux principaux syndicats français de radios locales mènent actuellement une vaste enquête sur cette nouvelle vocation des radios. L’objectif de l’EMI est de permettre aux plus jeunes, d’exercer leur citoyenneté dans une société numérique où le meilleur comme le pire se côtoient. Bénédicte Lesage (Arcom), Virginie Sassoon (CLEMI, Sylvain Delfau (SNRL) échangeront autour de Sébastien Poulain, chercheur au GRER.



11h00 – 11h15 La magie de la composition musicale pour un voyage sonore

Sans changer fondamentalement l’écriture de création radiophonique, le son immersif démultiplie l’espace de stimulation de l’auditeur. Il lui offre une liberté d’attention qui est peu présente dans le format mono/stéréo. SessionLab est le podcast de RFILabo qui permet à FMM d’étudier tous les enjeux de l’audio 3D, de l’enregistrement, au mixage, de la diffusion dans les différents canaux, à la communication multiplateforme.



11h15 – 11h30 De la production à la réalisation de projets sonores

Du Killer Social Club au Marvel Wastelanders, si vous aimez la musique et si vous placez celle-là au centre de vos productions, vous rencontrerez Raphaël Fruchard (The Dog Production). Ce compositeur a mis en musique plusieurs séries orginale. Il expliquera comment il travaille. Outre son inspiration, il abordera légalement les outils utilisés pour faciliter la compréhension du récit et l’immersion de l’auditeur.



12h00 – 13h30 Meetup habillage avec 21 juin Production et Brandy Jingles

Colonne vertébrale d’une radio, l’habillage évolue avec les saisons et les tendances. Pièce maitresse des programmes, il donne le ton de l’ensemble. Il exige d’abord une solide confiance entre la station et le studio qui le produit. En théorie, il existerait autant d’habillages possibles qu’il existe de radios. Xavier Jolly (La Grande Zaza Production) interrogera Eric Renard (21 juin Production) et Diederick Decraene (Brandy). Nul doute qu’ils dévoileront les grandes tendances des prochaines saisons.



12h00 – 12h15 Keynote : Podcast, IA, plateforme d’audio mobilité : la solution pour engager vos collaborateurs avec ETX Majelan

Et si on vous expliquait pourquoi adopter Majelan Pro ? Alors que les conducteurs particuliers passent en moyenne 1 1 heure par jour dans leur voiture, durée qui s'élève à 3 heures pour les conducteurs professionnels, ils sont plus de 65% à considérer le temps passé en situation de mobilité comme une pure perte de temps. Imaginez alors que le temps passé à conduire devienne utile pour apprendre, s'informer, se détendre…ETX Majelan souhaite remédier à cette "perte de temps" en permettant aux entreprises de remplir un objectif triple…



12h00 – 12h45 Comment stimuler l’interactivité avec l’audience ?

Sébastien Nègre (Radios Rurales Internationales) et Beba Storm (coordinateur d’antenne à la plateforme Tarmac de la RTBF) donneront quelques exemples concrets d’opérations, de contenus et de réflexes dont les participants pourront s’inspirer et décliner sur leurs antennes respectives afin de provoquer un engagement positif de l’auditeur.



12h15 – 13h00 Les enjeux de l’écoute en mobilité

Selon l’étude L’Année radio de Médiamétrie, la radio suit les Français tout au long de leur journée et de leurs déplacements. Plus de la moitié du volume d’écoute du média se fait hors domicile (52%), majoritairement en voiture (35%). Récemment, Xperi a dévoilé une très intéressante étude sur le divertissement dans l’habitacle. Être présent en mobilité est une certitude. En revanche, sous quelles formes et comment demeurent des interrogations. Pour en parler : Cécila Gabizon (ETX Majelan), George Cernat (Xperi) et Jean-François Labal (Groupe Renault).



13h00 – 13h45 Software & Cloud : jusqu’où dématérialiser la radio ses outils ?

Depuis sa création il y a un siècle, jamais la radio n’a connu autant de changements et d’évolutions techniques. Et ce n’est visiblement que le début. Dans le fond, rien ne devrait changer. Mais dans la forme, tout pourrait changer. Une virtualisation qui s’accélère avec des outils qui prennent moins de place mais qui pèse lourd dans un environnement strictement numérisé. Le réseau RCF a pris cette direction depuis quelques années. Yohann Burgan (directeur des systèmes d’information) nous dira ce que cela a changé et ce que cela va continuer à changer…



13h00 – 13h45 La boîte à outils média : rester innovant, pratique et efficace

Podcast, videomobile, social audio, live streaming, réalité virtuelle ou encore Metaverse. Les radios ont tout intérêt à s’intéresser à ces nouveaux territoires. Une façon de continuer à innover et d’engager des leviers d’audience qui permettent de décliner ses programmes et de proposer de nouvelles offres aux auditeurs. Sébastien Meunier (Medialab Factory) donnera quelques pistes de réflexion pour rester innovant, pratique et donc, efficace.



14h00 – 15h30 Meetup Workflow



14h00 – 14h45 Comment faciliter la découverte audio ?

Carine Fillot (Elson) reçoit Aurélien Hérault (Deezer) et Benjamin Bellamy (Castapod). Partant du constat que l’offre audio n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui, la problématique de la découvrabilité se pose naturellement. Face à cet océan de contenus, comment s’y retrouver ? Et surtout, comment proposer un bon moment et au bon endroit le bon contenu au bon auditeur ? La découvrabilité de vos contenus est un des grands enjeux de ce 21e siècle.



14h00 – 14h45 Comment le journalisme (hyper) local connecte les communautés ?

À l’ère de la surinformation, la stratégie de l’hyper-proximité peut-elle toujours permettre de marquer des points ? Comment définir cette hyper-proximité et comment peut-elle se traduire à l’antenne ? Quatre exemples seront mis en avant : France Bleu (avec Matthieu Mondolini, directeur de l’info), Totem (avec Jean-Charles Verhaeghe, directeur général), CFM (avec Aurélie Trévisan (journaliste et conseillère nationale au SNRL) et Fragile Porquerolles (avec Ingrid Blanchard).



15h00 – 15h45 Radios et podcasteurs face à l’urgence climatique

La radio a-t-elle une carte à jouer dans la protection de la planète ? Plus encore, la planète peut-elle compter sur la radio pour mieux se défendre et envisager un avenir plus serein ? Il y a de quoi être optimiste : plusieurs stations ont fait le choix d’intégrer une nouvelle démarche pour être plus vertueuses et transmettre un nouveau message. Jean-Marc Four (directeur de RFI), Leslie Rijmenams (journaliste à Nostalgie Belgique) et Caroline Chicard-Kubler (directrice de Radio Mont Blanc) ont déjà pris une sérieuse avance…



16h00 – 17h30 Meetup : emploi et formation

La radio, au sens large du terme, a-t-elle besoin de main d’œuvre ? Quels sont les profils les plus recherchés sur le marché du travail ? Quels sont les formations possibles ? Les débouchés envisageables ? Les rémunérations proposées ? Alors que le secteur de la radio et de l’audio digital a considérablement changé ces dernières années, nous verrons aussi comment les employeurs se sont adaptés et comment ils font face aux réalités du marché de l’emploi. Avec Kheura Berger (INA Formation), Ségolène Dupiont (CPNEF de l’audiovisuel) et Kevin Moignoux (Secrétaire général du SIRTI).



16h00 – 16h45 Comment faire entendre la diversité à la radio et dans les podcasts ?

Avec la participation de Latifa Akharbach (président de la Haute Autorité de la Commission Audiovisuelle du Maroc), Chloé Ancelin (Women & Podcasts) et Jobert Jason (responsable de l’antenne de Vivre FM). D’abord, nous nous accorderons sur une définition de ce que représente la diversité à la radio. Ensuite, nous évoquerons plusieurs exemples de mises en pratiques. Enfin, nous aborderons ce que la radio et les podcasteurs peuvent faire pour maintenir et développer la diversité dans les contenus proposés aux auditeurs.



16h00 – 17h00 Transformer des idées en performances dans l’environnement actuel

Comment a évolué l’environnement autour de la radio française ? On pense à la nouvelle concurrence venant des plateformes de streaming et aux offres des contenu audio qui qui ont explosé. Pour autant, malgrès cet environnement très concurrentiel, la radio fait montre d’une vraie résistance à condition d’être performant. Avec la participation de Frédéric Antelme, nommé récemment directeur général de Radio Nova) et Jacques Iribarren (directeur général du réseau régional 100% en Occitanie).



17h00 – 18h00 La radio vue et entendue par les journalistes médias

Le mot de la fin reviendra aux journalistes médias qui observent la radio chaque jour de l’année. Ils nous diront comment ils l’ont vue évoluer et ce qu’ils écoutent. Ils attribueront probablement des bons et mauvais points à quelques stations ou à quelques personnalités de l’antenne. Plus encore, ils nous diront pourquoi ils traitent un sujet plutôt qu’un autre. Ce qu’ils attendent de la radio et, désormais, des podcasts et de l’ensemble du secteur de l’audio digital…