De nombreux temps forts au Salon de la Radio

Le jeudi 23 janvier à 13h, les stations locales, régionales, nationales, les émissions, les personnalités, les podcasts et les pubs sont mis à l'honneur par un jury lors des Grands Prix Radio. S'ajoute à cette cérémonie, celle des Jeunes Talents de la Radio, de la Télévision et du Net qui s'ouvre en 2020 aux podcasts. James Cridland, fondateur de PodNews et fameux consultant radio, toujours en avance sur son temps, fera spécialement le déplacement à Paris depuis l'Australie. Il interviendra au Salon de la Radio, le jeudi 23 janvier à 15h45. La matinée dénommée "Publicité : la radio va vous (nous) étonner en 2020" rassemblera les régies, les agences et les annonceurs qui se retrouveront donc pour une matinée d'échange autour de l'innovation publicitaire, le vendredi 24 janvier à 9h30. Notons aussi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera présent parmi les 160 exposants du village du Salon pour rencontrer les acteurs de la radio et les informer sur la régulation.