Le Livre Blanc de l'audio digital est paru

La troisième édition du Livre Blanc de l’Audio Digital, fruit de la collaboration du GESTE et de l’IAB France, souhaite spécifier les contours de cet écosystème pour en faciliter le développement. L’offre étant protéiforme et en pleine construction, les rédacteurs à l'origine de ce Livre Blanc ont pensé nécessaire de préciser les usages, les audiences, les acteurs, les évolutions technologiques et les opportunités pour les marques."Nous n’avons pas cherché l’exhaustivité, notamment dans les cartographies réalisées, mais essayé d’identifier les différents types d’acteurs présents dans chaque typologie de marché. Nous espérons que les lecteurs y trouveront réponses à leurs interrogations".Un Livre Blanc à télécharger ICI