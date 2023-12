Kantar publie son baromètre de l'audio digital

En 2019, on comptait 409 annonceurs sur le marché de l'audio digital. Puis 329 en 2020, 440 en 2021, 850 en 2022 et 1 510 en 2023. Une hausse de 78% versus 2022 et de 270% versus 2019 selon Kantar.

Ce baromètre de l'audio digital est réalisé en partenariat avec les régies Acast, Altice Media Ads & Connect, Deezer, Lagardère Publicité News, NRJ Global, Spotify, TargetSpot, M6 Publicité et TF1 Pub et Prisma Media Solutions. Ce Baromètre de l’Audio Digital présente l’activité publicitaire sur les webradios, les plateformes de streaming musical et les podcasts natifs et replay.