Radio-Canada OHdio annonce le retour des "Rendez-vous RC OHdio"

Parmi les temps forts de cette journée, un grand entretien avec David Ridgen (créateur du balado "Someone Knows Something"), une présentation concernant l’intelligence artificielle en audio avec Matthieu Beauval et Éric Bellemon de Radio-France, un entretien sur l’écriture en fiction audio, un atelier sur la musique comme puissant outil narratif en balado, avec entre autres les réalisateurs Philippe Marois et Marie-Michèle Giguère, un panel autour des balados crime et justice et de leur popularité auprès des femmes, avec entre autres Michèle Ouellette de Captives et Kathleen Rodgers, chercheure en sociologie de l'Université de la Vallée Fraser en Colombie-Britannique, l'anatomie de récents succès et grandes tendances et quelques moments privilégiés avec des artistes et des artisans de Radio-Canada.