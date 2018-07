Laurent Frisch (Radio France) : "La radio est très agile sur le numérique"

"La mise à niveau de l’offre numérique de France Bleu a été notre priorité dès 2015."

"Un accord sur la transition multimédia a été signé fin juillet 2017 entre la direction et quatre organisations syndicales représentatives. L’accord détaille, pour chaque grande finalité et les activités multimédias qu’elle implique, les métiers contribuant à la production de l’offre numérique de Radio France. Il donne des garanties aux collaborateurs en termes de charge de travail, d’organisation, de formation et de moyens techniques."La mise à niveau de l’offre numérique a été notre priorité dès 2015. En moins de deux ans, l’offre mobile de France Bleu s’est imposée comme une porte d’entrée privilégiée vers l’univers de la chaîne et de ses 44 locales. Le site et l’application ont été pensés et structurés en priorité pour un usage via le smartphone, objet aujourd’hui incontournable de notre quotidien.Les collaborateurs de Radio France prennent parfois des photos, dans le cadre de leur activité professionnelle, qui ont de vraies valeurs d’exclusivité. Nous avons mis en place un fonds unique et sécurisé de ressources multimédias produites exclusivement pour et par Radio France : la photothèque Orphéa. Depuis, Radio France commercialise ces photos et ces courtes vidéos dans des conditions encadrées par l’accord sur la transition multimédia.