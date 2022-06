La soirée "NRJ in The Park" revient à Trélazé

Ce vendredi 1er juillet, les auditeurs ont rendez-vous au Parc du Vissoir à partir de 20h pour un concert unique et gratuit avec NRJ, la première radio musicale de France avec, sur scène, Slimane, Willy William, Keen'V, Tayc, Yanns, Dadju, Ray Dalton et Ade

Ce nouvel "NRJ In The Park", qui réunit à chaque organisation plusieurs milliers de spectateurs, aura lieu à Trélazé (Maine-et-Loire). Il sera entièrement partagé : les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #NIPTrelaze sur tous les réseaux sociaux de la radio et à retrouver sur NRJ.fr.