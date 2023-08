La radio Salve Regina, d’inspiration chrétienne, fête ses 30 ans

Derrière Salve Regina, il y a une équipe composée d’une salariée à plein temps et d’une trentaine de bénévoles. Ses fréquences FM et DAB+ atteignent les bassins de population d’environ 620 000 habitants, sur l’ensemble de la Haute-Corse, et la région Côte d’Azur. Salve Regina est également présente sur tous les supports utilisés par ses auditeurs (réseaux sociaux, site web, application mobile, box tv...) et rassemblerait "entre 5 000 et 7 000 auditeurs réguliers".

Radio Salve Regina est membre fondateur de R.C.A (Radios Chrétiennes Associées), fondée en 2016. Son objectif : promouvoir une coopération libre entre les radios chrétiennes francophones.