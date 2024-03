Phare FM fête ses 35 ans à Paris lors des J.O. €

Comme le rappelle ses documents fondateurs, Phare FM n’a eu de cesse depuis sa première diffusion le 1er juin 1989 à Mulhouse, de vouloir être un média "attractif, intéressant les milieux les plus divers. Soucieuse de mettre, aujourd’hui encore ses programmes, à la portée de tous, Phare FM se veut délibérément socio-culturelle" et revendique désormais un auditoire global de 340 000 personnes chaque mois en diffusion hertzienne et Internet. Pour Nathanaël Chong, directeur de Phare FM "il s’agit d’une réelle opportunité de proposer une offre complémentaire et bienveillante dans le paysage radiophonique en région ; empreinte de foi, d’amour et d’espérance".