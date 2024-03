Fréquence Plus : bon anniversaire Charlie !

De Charolais FM à l'âge de 17 ans à Fréquence Plus depuis 1988, les auditeurs ont également pu entendre la voix de Charlie sur Radio France Bourgogne ou Sud Radio. Charlie a signé son premier contrat de travail en septembre 1984 sur Radio 2000. On l'entendra aussi sur K6 et RVL à Longvic. Une vie dédiée à la radio et probablement une vraie vocation au service de la radio pour ce papa de 5 enfants toujours pleinement engagé pour la radio et ses auditeurs.

L'équipe de La Lettre Pro de la Radio souhaite un bon anniversaire à Charlie et promet d'être à l'écoute le 27 mars prochain à partir de 14h sur Fréquence Plus !