TSF JAZZ célèbre ses 25 ans avec ses auditeurs

TSF JAZZ fête cette année ses 25 ans. L’occasion pour les auditrices et les auditeurs de sélectionner leurs 25 titres de jazz préférés. Le lundi 23 septembre sera célébrer cet anniversaire sur la scène du Théâtre du Châtelet avec une trentaine de musiciens et musiciennes qui joueront, lors de ce concert unique, les 25 morceaux réarrangés. Pour connaître les 25 morceaux qui seront interprétés le 23 septembre prochain, les auditeurs ont aussi rendez-vous vendredi 21 juin, dans les Matins Jazz et Deli Express.

D'Amiens à Valence, TSF JAZZ diffuse ses programmes via 17 fréquences FM. À cette couverture, s''ajoute une vaste couverture en DAB dans plus de 70 villes d'Abbeville à Vitry-le-François.