France Musique fête les 10 ans de l'émission "En Pistes !"

"Depuis maintenant 10 ans, nous avons la chance de diffuser sur France Musique une grande partie des nouveautés discographiques. Cela nous a donné l’occasion de découvrir de jeunes artistes, de suivre l’évolution de musiciens accomplis et de parcourir le monde à l’écoute de différents ensembles internationaux. Cela nous a surtout permis de constater que l’industrie du disque est toujours aussi vivante, malgré une mort annoncée il y a déjà de longues années. Il nous semblait donc important de célébrer ses 10 saisons d’actualité discographique, mais aussi les 10 ans d’amitié, de complicité et de fou-rires de notre duo qui (selon nous) n’a pas pris une ride ! Nous avons voulu fêter cette décennie sur scène avec des artistes dont les enregistrements nous ont marqués et accompagné" ont indiqué Émilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier.