La moitié des 15-24 ans qui surfent sur les sites et apps de radio

Parmi ces visiteurs, un tiers se sont connectés chaque jour (33%). Les jeunes internautes sont les plus engagés sur cette thématique : 86.2% des 15-24 ans ont visité des sites et applications de radio et de musique au cours du mois et parmi ces visiteurs près de la moitié (46.8%) se sont connectés chaque jour. Pratiquement tous ont utilisé un mobile (96.8%).

"Alors qu’ils ne représentent que 11.9% de la population française, les 15-24 ans consomment plus du tiers (35.2%) du temps total sur les sites et apps de radio et de musique. A titre de comparaison, ils concentrent 31.9% du temps total sur les réseaux sociaux" a analysé Bertrand Krug, directeur du département Internet de Médiamétrie.