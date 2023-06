La Sacem récompense les commerçants qui diffusent de la musique

Plus de 80 % des consommateurs aiment et veulent entendre de la musique dans les commerces qu’ils fréquentent. En diffusant légalement la musique, les commerces, bars et restaurants sont des partenaires précieux de celles et ceux qui la créent. En moyenne, chaque année, 85% des droits d’auteur versés à la Sacem sont directement redistribués à plus de 370 000 auteurs, compositeurs et éditeurs.

C’est dans un contexte post-crise sanitaire que la Sacem a lancé en 2020 le label "Ici On Aime La Musique" sous la forme d’un sticker proposé à tous les établissements clients de la Sacem, ce label marque le soutien des commerçants à la musique et à tous ceux qui la font exister, et les valorise dans l’espace public. 3 ans plus tard, ce sont déjà plus de 40 000 établissements qui arborent ce label en vitrine et accueillent leurs clients en musique.