La COPEAM se déroule à Montpellier dès ce 26 avril

L’après-midi, la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela accueillera successivement la réunion des Unions des médias arabes, africains et méditerranéens, la conférence de presse et le comité directeur de la COPEAM. Le jeudi 27 avril, de 10h à 13h, l’hôtel de ville de Montpellier recevra les délégués participants pour un panel international de discussion autour de la thématique de la Conférence, avec la participation d’experts venant d’Asie, d’Europe et du monde arabe. La réunion conjointe des Commissions de la COPEAM (Cinéma/Festivals/Culture,Échange de News, Égalité des Genres et Diversité, Formation, Patrimoine Audiovisuel, Radio et Télévision) et l’Assemblée jénérale des membres de l’Association concluront cette journée de travail et d’échanges.

Le vendredi 28 avril, à l’espace MoCo Panacée, projections, table ronde et émission radio en public seront consacrée au cinéma méditerranéen, avec les interventions de professionnels de l’industrie audiovisuelle et cinématographique.