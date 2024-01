RTL partenaire de l'opération Pièces Jaunes

La ville qui amassera le plus de Pièces Jaunes deviendra la ville d’accueil de l’émission. Le résultat de ce challenge inédit sera révélé le 17 janvier, en présence de Brigitte Macron sur RTL. Le Challenge RTL pour les Pièces Jaunes : quatre villes en lice. Dans les quatre villes participantes, les habitants de la ville et de la région sont invités à participer activement en déposant un maximum de Pièces Jaunes dans le bureau de poste dédié de leur ville entre le 10 et le 15 janvier.

RTL encourage toutes les villes participantes à mobiliser leurs habitants et à participer activement à cette initiative caritative : "Ce Challenge RTL pour les Pièces Jaunes vise à réunir les communautés autour d’une cause noble et à célébrer la générosité" précise la station...