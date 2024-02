Nouvelles villes et nouvelles dates pour le RadioTour 2024

Nous débuterons ce nouveau RadioTour à Rennes le jeudi 11 avril prochain. Nous nous intéresserons au paysage radiophonique de l’Ille-et-Vilaine et plus globalement des radios présentes en Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie et Haute-Normandie. Nous rejoindrons ensuite la ville de Strasbourg, le jeudi 16 mai pour échanger avec les radios du Grand-Est. Avant les prochaines grandes vacances et la fin de saison, nous prendrons la direction de la Belgique avec un arrêt à Bruxelles pour évoquer le paysage radiophonique belge. Le jeudi 3 octobre, nous passerons par Montpellier en Occitanie puis le jeudi 31 octobre, nous serons à Grenoble pour parler des radios présentes en Auvergne-Rhône-Alpes.