Radio One, partenaire d'Heraia à Montpellier

Ce dimanche 24 mars, Radio One sera en direct de la Sud de France Arena de Montpellier, au cœur du village des associations, pour une émission autour du sport au féminin, de 10h à 12h. Autour du micro d’Éric Hirschi, speaker du BLMA et animateur de la matinale de Radio One, sportives, organisateurs, responsables d’associations et élus seront invités pour faire vivre aux auditeurs cette journée et aborder les enjeux de la pratique sportive.

Grace à son studio, installé au cœur du village des associations, Radio One enregistrera une série de portraits de sportives de haut niveau, ainsi que d’espoirs du sport féminin français. Des portraits qui seront disponibles en podcasts sur le site de Radio One, sur les différentes plateformes ainsi que sur les réseaux du BLMA, organisateur de l’événement.