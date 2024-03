L’AEFE et France Médias Monde signent une convention de partenariat

Alors que se tient la 35e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l’école et la Semaine de la langue française et de la francophonie, ce nouvel accord signé entre le groupe de médias internationaux de service public et l’opérateur en charge de l’enseignement français à l’étranger formalise et vise à développer leurs actions conjointes au service de l’éducation aux médias et à l’information et à la promotion de la langue française à travers le monde, au bénéfice des 392 000 élèves des lycées internationaux français à l’étranger.