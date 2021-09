L’impact de l’audio dans la sphère publicitaire

L’audio, et particulièrement la musique, n’a pas qu’une valeur d’attention et de mémorisation : elle transmet surtout des émotions, propose une expérience plus personnelle, moins intrusive. Et certaines campagnes publicitaires ont même accéléré le succès populaire des compositeurs ou interprètes qui les accompagnaient comme le titre "Glorious" d'Andrea Johnson pour illustrer une publicité de la marque Nutella... Pour parler de campagnes plus récentes, prenons le cas de Carte Noire, portée musicalement par le chanteur Hervé : l’écoute des réseaux sociaux la fait émerger spontanément avec des mentions comme "Pub + musique = magique", « excellente pub et chanson incroyable », "une petite pépite cette pub".