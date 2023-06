"L'heure du crime" se décline aussi en magazine

"L'Heure du crime" est désormais disponible en version papier chez tous les marchands de journaux. Dans "L’heure du crime", chaque jour à 14h30 sur RTL et en podcast, Jean-Alphonse Richard raconte des faits divers connus et moins connus entouré de spécialistes et de témoins clés. Seule émission de radio "100% faits divers", elle est également la seule à se décliner en magazine 100% faits divers.

"J’ai le grand honneur d’être aux commandes de "L’heure du crime", ce programme qui s’efforce de présenter des récits soignés et rigoureux, des histoires inédites où nous donnons toujours la parole aux victimes et à leurs familles. Aucune empathie ni fascination pour les criminels… C’est ce même état d’esprit qui anime désormais la version papier" a indiqué Jean-Alphonse Richard.