L’assistant vocal d’Amazon Alexa sera lancé le 23 mai en France

La mise à jour sur la version anglaise et allemande comprend également la possibilité de jouer de la musique en streaming via les services Amazon Music, Spotify, TuneIn, Pandora, Deezer et bientôt Radioline. L'écoute de la musique est l'activité la plus utilisée sur les assistants vocaux, selon plusieurs études américaines : 39% des personnes aux Etats-Unis affirmant que leur assistant vocal remplace le temps passé avec la radio AM / FM traditionnelle.