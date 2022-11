Alexa fête ses 4 ans France et affiche un succès grandissant

Les maisons connaissent une grande révolution en devenant chaque jour plus connectées : plus de 300 millions de produits connectés fonctionnent avec Alexa dans le monde, dont des ampoules, des prises, des sonnettes vidéo, des routeurs WiFi ou des aspirateurs. Il y a plus de 3 600 Skills (applications vocales pour Alexa) disponibles en France aujourd’hui, développées par Amazon et des développeurs tiers.

L’année passée, en France, il y a eu plus de 740 millions d'interactions entre des appareils connectés et Alexa (+51% sur un an), telles que l'allumage/extinction des lumières de la maison. Alexa a également aidé à simplifier les journées chargées des utilisateurs français grâce aux Routines qui ont permis de réalisées plus de 422 millions d’actions automatisées sur les 12 derniers mois (+69%), notamment en allumant la machine à café le matin, en donnant les prévisions météorologiques et l’actualité – respectivement, 53 et 14 millions de demandes l’année passée - en jouant une playlist définie et en annonçant les derniers résultats sportifs uniquement en disant "Alexa, bonjour".