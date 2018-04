On a testé Alexa, l'assistant vocal d'Amazon

A quelques jours de la sortie de l'assistant vocal d'Amazon en France et en version française (la date du 14 avril est avancée par la presse spécialisée), nous avons testé l'un des modèles en version anglaise, et notamment son comportement vis à vis du média radio. Si le Google Home est sorti depuis plusieurs mois en France, le modèle d'Amazon semble est bien plus "radio friendly" car il permet de diffuser les radios en streaming.Pour rappel, Amazon est leader aux Etats-Unis sur ce segment avec 70 % de part de marché.Retrouvez un dossier un complet sur les assistants vocaux dans le magazine de La Lettre Pro de la Radio n°99 paru ce vendredi. Pour vous abonner, à partir de 9,99 €, c'est par ici