Amazon Alexa fête ses 3 ans en France

Il y a plus de 3 300 Skills (applications vocales pour Alexa) disponibles en France aujourd’hui, développées par Amazon et des développeurs tiers, dont plus de 600 liées à la maison connectée. En 2021, en France, il y a eu plus de 490 millions d'interactions entre des appareils connectés et Alexa, telles que l'allumage/extinction des lumières de la maison. Alexa a également aidé à simplifier les journées chargées des utilisateurs français grâce aux routines, notamment en allumant la machine à café le matin, en donnant les prévisions météorologiques et l’actualité – respectivement, 40.5 et 11 millions de demandes l’année passée - en jouant une playlist définie et en annonçant les derniers résultats sportifs uniquement en disant « Bonjour Alexa ». Sur les 12 derniers mois, plus de 250 millions de routines ont été programmées par les utilisateurs français pour automatiser et simplifier leurs journées chargées.