Lundi 8 Décembre 2025 - 13:20

Chérie Belgique fête ses 10 ans en grande pompe


Chérie Belgique soufflera ses 10 bougies ce 12 décembre prochain, et la radio voit les choses en grand : pour marquer cette "décennie d’émotions, de douceur et de musique", Benjamin Biolay offrira un showcase exclusif.



Née une première fois en Belgique en 1990, Chérie s’inscrit dans l’histoire du paysage radiophonique belge en installant des stations dans chaque région. Très vite, elle parvient à couvrir l'ensemble de la Communauté française, avant de céder temporairement sa place à NRJ en 2006. En 2015, Chérie revient plus forte que jamais, avec une ambition claire : proposer une radio 100% belge, positive, authentique et accessible à tous. Chérie ne s’adresse plus exclusivement à la gent féminine, mais bien à tout le monde.
Aujourd’hui, Chérie veut s’imposer comme la radio musicale d’accompagnement. Une station résolument "slow life", optimiste et bienveillante, qui offre une véritable bulle d’air dans un contexte où l’actualité est parfois pesante.

Chérie Belgique, c’est aussi une longue histoire de showcases intimistes. Depuis son lancement, des artistes de premier plan ont offert des moments privilégiés à ses auditeurs : Axelle Red, Loïc Nottet, Typh Barrow, Berre… et bien sûr Benjamin Biolay, fidèle soutien de la station.
Pour célébrer ses 10 ans, Chérie a choisi de renouer avec cette tradition en invitant à nouveau Benjamin Biolay, l’une des voix les plus emblématiques de la scène francophone. "Un moment rare, exclusif, et totalement Chérie" précise un communiqué. 

Tags : anniversaire, Belgique, Chérie FM Belgique, NGroup



Frédéric Brulhatour
