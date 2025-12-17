Plus de 6 000 enfants soutenus grâce à la mobilisation du Nostalgie Magic Tour

Vous aimerez aussi
À l’occasion de la 15e édition du Nostalgie Magic Tour, le studio itinérant de Nostalgie Belgique a sillonné six villes du pays, d’Arlon à Bruxelles, en passant par Jambes et Montigny-le-Tilleul. Cette initiative, qui repose sur la générosité des auditeurs de la station, a permis de rassembler exactement 13 600 jouets. Ces dons ont été redistribués quotidiennement par l’association Arc-en-Ciel aux enfants accompagnés par 101 organisations locales. Au total, 6 305 enfants ont reçu un cadeau à l’approche des fêtes.
Chaque étape du Nostalgie Magic Tour a été couverte en direct, avec au total 3 600 minutes de diffusion. Plus de 200 bénévoles ont été mobilisés durant les six jours de tournée.
L’opération confirme la capacité de la radio à fédérer des initiatives de solidarité à grande échelle, tout en assurant un relais direct avec les auditeurs sur le terrain. Le groupe Puggy, parrain de cette édition, était présent lors de la journée de clôture. Matthews, membre du groupe, a déclaré : "On a vu des gens arriver à vélo, en charrette… des personnes prêtes à tout pour apporter leurs jouets et faire plaisir aux enfants".
Un partenariat structurant avec Bebat pour le recyclage
Depuis 2013, le partenariat entre Nostalgie et Bebat a permis la collecte de plus de 111 tonnes de piles usagées. Lors de l’édition 2025, ce sont 5 609,50 kg qui ont été rassemblés. En retour, Bebat a versé un chèque de 15 000 € à l’association Arc-en-Ciel, qui pourra financer de nouvelles activités de loisirs pour les enfants bénéficiaires. En quinze ans, Bebat a ainsi remis un total de 175 000 € au Nostalgie Magic Tour.
Depuis sa création, le Nostalgie Magic Tour a permis de distribuer un jouet à 92.000 enfants. L’implication continue des partenaires et des auditeurs souligne le rôle structurant que peut jouer une marque radio dans la mise en œuvre d’un projet de solidarité de long terme.
Une édition anniversaire marquée par la continuité
Pour cette édition, Dreamland a organisé un défi de tirs au panier à chaque étape, avec pour objectif de réussir 150 paniers par jour. Objectif atteint : des jouets supplémentaires seront ainsi offerts par Dreamland. Par ailleurs, Disneyland Paris accueillera 150 enfants pour une journée immersive dans l’univers de la Reine des Neiges, au sein du nouveau Disney Adventure World. Ces expériences viennent prolonger l’impact de l’opération bien au-delà de la seule distribution de jouets.
Jean-François Pottier, Directeur des Programmes de Nostalgie, a salué la mobilisation autour de cette édition : "Un immense merci, du fond du cœur, à toutes celles et ceux qui ont participé à cette 15e édition. Ensemble, nous avons montré qu’en unissant nos forces, nous pouvons rendre Noël plus beau pour chacun. Tant qu’il y aura des enfants à soutenir, Nostalgie poursuivra cette belle initiative".
