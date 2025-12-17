Plus de 6 000 enfants soutenus grâce à la mobilisation du Nostalgie Magic Tour

Pour cette édition, Dreamland a organisé un défi de tirs au panier à chaque étape, avec pour objectif de réussir 150 paniers par jour. Objectif atteint : des jouets supplémentaires seront ainsi offerts par Dreamland. Par ailleurs, Disneyland Paris accueillera 150 enfants pour une journée immersive dans l’univers de la Reine des Neiges, au sein du nouveau Disney Adventure World. Ces expériences viennent prolonger l’impact de l’opération bien au-delà de la seule distribution de jouets.

Jean-François Pottier, Directeur des Programmes de Nostalgie, a salué la mobilisation autour de cette édition : "Un immense merci, du fond du cœur, à toutes celles et ceux qui ont participé à cette 15e édition. Ensemble, nous avons montré qu’en unissant nos forces, nous pouvons rendre Noël plus beau pour chacun. Tant qu’il y aura des enfants à soutenir, Nostalgie poursuivra cette belle initiative".