Nostalgie déploie à nouveau son "Magic Tour" sur les routes

Du 1er au 6 décembre 2025, son studio mobile part en tournée pour récolter jouets et piles usagées au profit d’enfants défavorisés. Une action radio qui combine antenne, terrain et engagement local, avec 3.600 minutes de direct prévues et plus de 200 bénévoles mobilisés. Nostalgie renouvelle son opération annuelle avec une nouvelle édition du "Nostalgie Magic Tour". Le studio mobile de la station parcourt cette année encore plusieurs villes de Wallonie et de Bruxelles, avec un premier arrêt à l’Espace Shopping Hydrion à Arlon. À travers cette tournée, la radio collecte des jeux et jouets en bon état, destinés à être redistribués à des enfants dans le besoin via des associations locales. En parallèle, des piles et batteries usagées sont également recueillies. Ces dernières seront converties en dons financiers par l’organisme Bebat.

