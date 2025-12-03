La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 3 Décembre 2025 - 06:50

Nostalgie déploie à nouveau son "Magic Tour" sur les routes


Notez


Depuis 15 ans, Nostalgie Belgique organise son opération solidaire "Magic Tour". Du 1er au 6 décembre 2025, son studio mobile part en tournée pour récolter jouets et piles usagées au profit d’enfants défavorisés. Une action radio qui combine antenne, terrain et engagement local, avec 3 600 minutes de direct prévues et plus de 200 bénévoles mobilisés.



Vous aimerez aussi

Du 1er au 6 décembre 2025, son studio mobile part en tournée pour récolter jouets et piles usagées au profit d’enfants défavorisés. Une action radio qui combine antenne, terrain et engagement local, avec 3.600 minutes de direct prévues et plus de 200 bénévoles mobilisés. Nostalgie renouvelle son opération annuelle avec une nouvelle édition du "Nostalgie Magic Tour". Le studio mobile de la station parcourt cette année encore plusieurs villes de Wallonie et de Bruxelles, avec un premier arrêt à l’Espace Shopping Hydrion à Arlon. À travers cette tournée, la radio collecte des jeux et jouets en bon état, destinés à être redistribués à des enfants dans le besoin via des associations locales. En parallèle, des piles et batteries usagées sont également recueillies. Ces dernières seront converties en dons financiers par l’organisme Bebat.


Un dispositif radio à la hauteur de l’engagement terrain

Sur les six jours de la tournée, ce sont 3 600 minutes de direct qui seront réalisées sur l’antenne de Nostalgie. Plus de 200 bénévoles participent à cette 15e édition, avec le soutien de dizaines d’artistes mobilisés autour du projet. Depuis la création du Magic Tour, 86.000 enfants ont reçu au moins un jouet. En 14 éditions, la collecte a permis de réunir plus de 106 tonnes de piles, transformées en 160.000 euros de dons reversés à l’opération par Bebat. Au total, 140 associations locales ont été accompagnées grâce à cette mobilisation portée par la radio.

 Un impact au-delà des cadeaux 

Au-delà de la distribution de jouets, l’action vise un effet plus durable sur les bénéficiaires. "Grâce au Nostalgie Magic Tour, des milliers d’enfants issus de milieux défavorisés reçoivent un cadeau neuf ou en parfait état pour les fêtes, ce qui est déjà énorme… mais l’impact va bien au-delà" explique Delphine Honorez, chargée de communication chez Arc-en-ciel, l’association partenaire. Elle précise : "Les économies réalisées par les associations sur leurs budgets jouets leur permettent aussi d’offrir aux enfants des loisirs tels que le cinéma, des sorties sportives ou du matériel sportif. C’est une bouffée d’oxygène pour eux".

Des dons adaptés aux besoins des enfants

Tous les jouets ne sont pas acceptés. Pour des raisons logistiques et sanitaires, les jouets à piles et les peluches sont exclus de la collecte. Les associations partenaires insistent sur le besoin de jeux adaptés aux adolescents de 12 ans et plus. Les jeux de société, les activités créatives, les livres (en français), les BD, mangas, ainsi que les jeux d’extérieur ou de sport sont particulièrement recherchés. Tous les jeux doivent être complets et en bon état.
Nostalgie déploie à nouveau son "Magic Tour" sur les routes

Tags : Belgique, Noël, Nostalgie Belgique, Nostalgie Magic Tour, solidarité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication