Lancement des chaînes d’informations France Bleu et RTL sur Alexa

Pour Laurent Frisch, directeur du numérique et de la production de Radio France : "Pour répondre à la démultiplication des supports d’écoute, Radio France s’attache depuis 2018 à rendre ses radios hyper accessibles pour les auditeurs, en cherchant à produire, éditer, et diffuser le bon programme, au bon moment et au bon endroit. C’est le sens de ce lancement, qui s’appuie sur la richesse unique de l’offre de France Bleu et la finesse de son maillage territorial. Il vient renforcer notre stratégie de distribution maîtrisée en nouant des partenariats avec des acteurs majeurs de la tech et de l’audio".

Valéry Gerfaud, directeur général Digital Innovation Technologie de RTL a déclaré : "Les assistants vocaux sont de plus en plus adoptés par les Français et représentent une part croissante de la consommation de radio. RTL accélère le développement de son offre sur Alexa et accompagne désormais ses auditeurs avec le meilleur de ses rendez-vous d’information et ses programmes phares".