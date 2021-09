L'application RadioPlayer France récompensée

L'application Radioplayer France a été récompensée dans la catégorie "Mouvement stratégique pour un média". Le prix de "Meilleure station de radio" a été attribué à franceinfo (Radio France). L'émission "Un Nova jour se lève" (Nova-Groupe Combat) a reçu le prix de la "Meilleure émission radio". Le podcast "Où peut-être une nuit" (Louie Media) a aussi été récompensé.

Cette nouvelle édition du Grand Prix des Médias a été présidée par Thomas Jamet, CEO de Mediabrands et vice-président de l'UDECAM, et Frédéric Roy, directeur de la rédaction et rédacteur en chef de CB News. Le jury était quant à lui composé d'experts et de professionnels des médias.