Festival Longueur d’ondes : les candidatures 2026 ouvertes jusqu’au 24 septembre

La Marmite Radiophonique, hors compétition, met à l’honneur les fictions sonores et les expérimentations sonores. Comme pour les autres catégories, les séries sont acceptées dans la limite de trois épisodes sélectionnés. Ce prix ne donne toutefois pas lieu à une dotation financière.

Enfin, le Prix de la création jeunesse 2026 vise les productions destinées au jeune public, de 0 à 18 ans, dans tous les genres radiophoniques, à l’exception des livres audio et des productions musicales dominantes. Les créations doivent être compréhensibles par un public francophone et avoir été réalisées entre janvier 2024 et septembre 2025. Les œuvres soumises doivent démontrer une écriture singulière et/ou un habillage sonore élaboré.