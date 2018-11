L'International Radio Festival 2019 de Malte : c'est parti !

Mais le concept premier de ce festival est de mettre en avant la ville de La Valette (Valletta) et son pays : Malte. Grâce à ces trente stations invitées et hébergées, chacun des directs est une sorte d'auto-promotion pour la ville. À noter la présence de Mouv' qui diffusera en direct avec son DJ Dirty Swift, ce samedi 3 novembre de 20h00 à 23h00.Retrouvez le flux YouTube en direct de Malte en cliquant ICI . Plus d'informations et le programme complet des émissions des différentes stations en cliquant ICI