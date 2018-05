L'incroyable semaine de la radio anglaise

Munich célèbre aussi la radio

Pendant ce temps à Munich, le WorldDAB organisait sa conférence sur la radio numérique en automobile. De nombreux intervenants de l'industrie radio britannique y étaient représentés, notamment Laurence Harrison et Sam Bonham de Digital Radio UK, Nick Piggott de RadioDNS, et Michael Hill de RadioPlayer, ce fameux portail unique d'écoute radio sur les réseaux IP, et qui se déploie sur de plus en plus d'interfaces notamment dans l'automobile et sur les enceintes à commande vocale. Déjà présent dans 8 pays, RadioPlayer va arriver en Suisse et serait en discussion avec d'autres pays.