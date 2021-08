Le MAG 134 - Le SwissRadioDay est de retour en présentiel !

Rédigé par Olivier Dubrana le Mercredi 11 Août 2021 à 07:58 | modifié le Mercredi 11 Août 2021 à 07:58

Après une édition 2020 "online", le SwissRadioDay 2021, organisé par RadioEvents GmbH, accueillera animateurs, producteurs, décideurs et passionnés de radio le 26 août à Zurich. Plus de 300 visiteurs sont attendus au cours d'une journée tournée vers l'innovation et les rendez-vous professionnels.