L'Équipe enrichit son offre audio avec ETX Majelan

Dès à présent, les lecteurs pourront profiter de cette fonctionnalité en toute simplicité. Un nouveau module, portant la mention "Écouter", trône en tête de chaque contenu sur le site et l’application de L’Équipe. Ce dispositif offre aux utilisateurs la liberté de choisir entre la lecture traditionnelle et une expérience audio optimisée, à consommer partout et à tout moment, que ce soit en voiture, dans les transports, en faisant du sport, au bureau ou à la maison. La technologie Majelan Voxa a récemment été classée numéro 1 dans la catégorie Text-to-speech, selon le rapport "Tech Stack des éditeurs de presse", réalisé par Sciences Po Executive Education.

Majelan Voxa équipe aujourd’hui un tiers des médias français qui ont choisi de transformer leurs publications en audio et 10% des médias français au global.